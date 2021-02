Entro il 28 febbraio la Puglia riceverà complessivamente 237.450 dosi di vaccini anti Covid, così suddivise: 111.150 del siero Pzifer, 41.800 di Moderna e 84.500 di AstraZeneca. E’ quanto emerge dal “Piano consegne” elaborato dalla Regione Puglia per febbraio.

Il vaccino AstraZeneca sarà consegnato a un ospedale di riferimento per ogni Asl: a Bari all’Irccs Giovanni Paolo II, a Brindisi le dosi arriveranno al Perrino, nella Bat il centro di riferimento Dimiccoli di Barletta, in Capitanata al Riuniti di Foggia, in Salento al Fazzi di Lecce e nel Tarantino al Moscati.

