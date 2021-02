Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata alle 16:38 di oggi in Puglia. L’epicentro è stato a Terlizzi, in provincia di Bari. Il sisma, nonostante la modesta magnitudo, è stato avvertito da una piccola parte della popolazione, infatti l’ipocentro è stato individuato a soli 2.1 km di profondità. Solo in alcuni casi vi sarebbe stata una lieve oscillazione ai piani più alti degli stabili. Non risulta alcun danno a persone o immobili.

