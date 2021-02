“Stiamo per stringere un accordo con le farmacie, in maniera che gli operatori scolastici possano direttamente andare in farmacia e gratuitamente avere diritto al tampone” rapido “che rende un po’ tutto il settore dei lavoratori della scuola più tranquillo”. Lo ha annunciato in Consiglio regionale l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, replicando ad una mozione presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia sul “Piano per riportare in sicurezza gli studenti alla didattica in presenza”.

“Inoltre – ha aggiunto – ci siamo impegnati come Regione a porre la vaccinazione agli operatori scolastici in priorità. Proprio domattina sarà perfezionato il piano vaccinazioni Covid da parte del Ministero, che sta riportando le priorità delle categorie da vaccinare. Gli operatori della scuola saranno, dunque, messi in priorità per quanto riguarda la vaccinazione, con l’utilizzo del vaccino AstraZeneca, vaccino che nelle regioni arriverà in questa settimana. Noi già a partire dalla prossima settimana, quindi, possiamo avviare le adesioni degli operatori scolastici, personale docente e non docente”.

