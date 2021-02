Sulla base dei dati del monitoraggio della Cabina di Regia riunitasi a seguito della rettifica dei dati da parte della Regione Puglia, il Ministro della Salute firmerà un’ordinanza che porta in area gialla la Puglia a partire dall’11 febbraio. Lo rende noto il ministero.

Il ministero della Salute ha quindi accolto la richiesta di correzioni inviate dall’assessorato alla Sanità. La Regione ha chiesto di rivedere i dati sui nuovi casi e aggiornare i numeri sui posti letto di terapia intensiva liberi, inserendo 100 posti in più. Dato che non era stato inserito la scorsa settimana, lasciando la Puglia in zona arancione.

Da giovedì quindi potranno riaprire bar e ristoranti fino alle 18. Ci si potrà anche spostare al di fuori del proprio comune ma entro i confini regionali. Confermato coprifuoco dalle 22 alle 5.

