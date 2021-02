Al porto di Bari in mattinata si è svolta la cerimonia di commemorazione in onore di Giuseppe Tatarella, parlamentare pugliese scomparso nel 1999. Durante l’iniziativa il sindaco Antonio Decaro ha rilasciato una breve dichiarazione sull’attualità politica, dopo aver smentito l’ipotesi di un suo incarico nel Governo Draghi come ministro delle Autonomie locali, proposto nei giorni scorsi dal vicepresidente dell’Anci e sindaco di Brescia Emilio Del Bono.

“Ci voleva uno come lui – ha detto Decaro ricordando Tatarella – in questo momento che si sta formando una coalizione di governo e che deve avere a cuore il bene del paese oltre le polemiche”.

