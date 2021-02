“Pur comprendendo che il momento sia complicato e che sia difficile l’organizzazione e l’erogazione di un servizio di vaccinazione straordinario e senza precedenti, sento il dovere di chiedere il diritto alla vaccinazione per i colleghi”. Lo afferma il presidente dell’ordine degli Psicologi di Puglia Vincenzo Gesualdo, “a nome degli oltre 6.000 iscritti all’albo: i nostri professionisti – evidenzia – hanno esercitato la professione sanitaria quotidianamente, e continuano a farlo, a sostegno di bambini, adolescenti, adulti, coppie e famiglie, all’interno dei propri studi professionali o con terapie domiciliari. Per questo motivo chiediamo che venga garantito loro, e indirettamente anche ai loro pazienti, la tutela della salute”.

Gesualdo chiede al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e all’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, che “psicologi e psicoterapeuti vengano inseriti nelle professioni con diritto di precedenza nelle vaccinazioni”. Il presidente degli Psicologi di Puglia sottolinea “quanto i professionisti dell’Ordine si siano spesi fin dalle prime fasi dell’emergenza per fornire sostegno psicologico, spesso spinti esclusivamente da un fortissimo senso umanitario, unito alla responsabilità professionale e di volontariato”.

“Ciò che chiediamo – conclude Gesualdo – è nient’altro che veder riconosciuta la posizione della nostra categoria al pari alle altre professioni sanitarie, esattamente come è accaduto in altre Regioni in Italia. Confido nel senso di responsabilità che il ruolo di Governatore e Assessore richiedono in questo momento di straordinaria emergenza sanitaria, affinché anche la categoria degli Psicologi venga inserita nel piano vaccinazioni”. ANSA

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.