Giro di vite della Regione Puglia sulla spesa farmaceutica: la Giunta Emiliano ha dato mandato ai direttori generali delle Asl di potenziare i controlli sui medici prescrittori, verificando che vengano rispettate le linee guida regionali e nazionali sull’appropriatezza prescrittiva dei medicinali.

In particolare, la Regione chiede ai manager sanitari verifiche su alcuni farmaci per i quali nel corso del 2020 “risulta essere stato registrato un marcato scostamento nei consumi rispetto alla media nazionale”, quali: Omega-3-trigliceridi inclusi altri esteri e acidi (+37% rispetto alla media italiana); antibatterici per uso sistemico; inibitori della pompa protonica (+22% rispetto alla media nazionale); anti infiammatori (+62,5% rispetto alla media nazionale); farmaci di natura sintetica o biotecnologica.

