Da giovedì 11 febbraio la Puglia torna in zona gialla e i ristoranti si preparano a riaprire, tra questi anche l’Antica Santa Lucia di Bari, che riapre al pubblico anche dopo il sequestro (poi sanato) di una parte esterna del ristorante avvenuto nel dicembre scorso. A comunicare la riapertura è stato proprio il gestore del ristorante che, in particolare, alzerà nuovamente le serrande a partire da venerdì 12 febbraio. “Amici da venerdì il ristorante Antica Santa Lucia sarà aperto, visto che passeremo in zona gialla – scrive il titolare – Non vediamo l’ora di rivedervi, ma ricordiamoci che il periodo è sempre molto critico, quindi vi invitiamo ad essere sempre molto prudenti, nel pieno senso civico e nel rispetto della nostra salute”.

Da domani quindi i bar e i ristoranti possono riaprire. E in tanti stanno già pubblicando sui social i menù e le modalità di somministrazione. Con offerte speciali soprattutto in vista di San Valentino. Le riaperture sono consentite solo fino alle 18. Per la cena quindi si dovrà ricorrere o al domicilio o all’asporto.

(Foto facebook Antica Santa Lucia)

