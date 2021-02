Dopo due settimane in quarantena, in casa con moglie e figli già contagiati dal Covid, l’assessore allo Sport e Ambiente del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli è risultato al tampone. “Era difficile che ciò non accadesse – scrive sui social – nonostante le accortezze e le distanze di queste due settimane. Per fortuna anche io non ho sintomi e sto bene, ma almeno possiamo tornare ad abbracciarci e a fare colazione tutti insieme”. Petruzzelli era già in isolamento.

