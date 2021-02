“L’Italia ha bisogno di un governo che prenda decisioni e che metta in campo una serie di provvedimenti di massima urgenza a partire dalla campagna di vaccinazione e dall’utilizzo di fondi del Recovery Plan”. E’ quanto scritto dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, a monte dell’incontro con il presidente incaricato Mario Draghi.

“E’ stato un onore per me rappresentare ottomila comuni italiani in questo momento estremamente delicato per la vita del paese – ha scritto ancora Decaro sul proprio profilo Facebook – Sono stato orgoglioso di aver portato con me oggi un po’ di tutto quello che mi avete insegnato in questi anni” – ha concluso il sindaco e presidente Anci rivolgendosi ai cittadini.

L’incontro tra Decaro e Draghi, ricordiamo, si è tenuto oggi in occasione delle consultazioni con l’obiettivo di trovare punti in comune per superare le difficoltà del momento. Decaro, in particolare, è stato ricevuto assieme al presidente della Conferenza delle Regioni, il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e e al presidente dell’Unione delle Province Italiane, Michele De Pascale. Insieme hanno richiesto un interlocutore all’interno della compagine di governo per una collaborazione stretta con il sistema delle autonomie locali affinché quete ultime non siano esonerate dalla partecipazione alla grande sfida che il paese è chiamato ad affrontare.

(Foto Facebook Decaro)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.