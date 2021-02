Un percorso multimediale ed interattivo nel territorio metropolitano alla scoperta dei 41 Comuni e delle loro bellezze artistiche, culturali e paesaggistiche. Nasce nell’era del Covid – 19 che ha chiuso le porte a turisti, musei, viaggi, gite scolastiche il Visitor Center della Città metropolitana di Bari, uno spazio virtuale che grazie a nuovi linguaggi e tecnologie offre a studenti, persone con fragilità fisiche, visitatori, cittadini la possibilità di immergersi nel territorio scegliendo uno degli itinerari proposti, dall’entroterra al mare. Il visitatore è anche portato “in volo”, grazie a straordinari filmati girati con il drone, diventando protagonista attivo, senza muoversi di un millimetro, di una narrazione che attraversa la storia del territorio metropolitano.

Il Visitor Center è stato finanziato dal Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Bari con un importo complessivo di 700 mila euro e avrà sede in via Planelli a Bitonto, a pochi chilometri dell’aeroporto di Bari – Palese, ma l’esperienza sarà fruibile anche presso i principali beni culturali metropolitani con il trasferimento, su richiesta, delle venti postazioni (caschi per la realtà virtuale e poltrone) acquistate dal Comune di Bitonto con i fondi regionali del Piano di rigenerazione urbana.

“Abbiamo intercettato questi finanziamenti nell’ambito degli interventi previsti nel Piano strategico metropolitano guidato da Antonio Decaro – afferma Michele Abbaticchio, consigliere delegato alla Pianificazione strategica -. Il Visitor Center avrà una sede fissa a due passi dall’aeroporto internazionale, ma l’esperienza sarà fruibile anche in altri Comuni metropolitani. Questa mostra itinerante, già da questa estate, porterà migliaia di visitatori a conoscere meglio l’immenso patrimonio metropolitano, potenzialmente in grado di collocarsi quale migliore attrattore turistico del Sud grazie alla presenza di innumerevoli parchi, coste mozzafiato, musei di rilevanza nazionale ed internazionale e teatri storici tra i primi al mondo”.

