Un’ondata di gelo tornerà a far rabbrividire la Puglia nel fine settimana. Dopo il sole che ha fatto capolino, con temperature quasi primaverili, nello scorso weekend e soprattutto nella giornata di sabato, a partire da l prossimo venerdì tutta la regione sarà investita da Burian, una massa di aria gelida proveniente dalle steppe russe. Temperature in picchiata, dunque, per il weekend di San Valentino, per cui si prevede che la Regione possa scendere sotto lo zero e veder cadere qualche fiocco di neve.

Fino a giovedì 11 febbraio, intanto, le temperature varieranno dai 16 ai 19 gradi in tutta la Puglia, con cielo sereno o poco nuvoloso anche se comunque con venti forti e moderati. Il vero freddo arriverà sulla regione a partire da venerdì 12: a partire da sabato mattina, sono previste nevicate sul Gargano, sulle Murge e sul Tavoliere; pioggia mista a neve, invece, nel barese e nel tarantino.

In generale, durante il fine settimana, le temperature non supereranno i 7 gradi di massima (prevista nella zona del Salento) e le minime scenderanno sotto lo zero in diverse zone della regione. Domenica 14, le temperature scenderanno ancora, con massime dai 4 ai 6 gradi nei capoluoghi e minime sotto lo zero anche a Bari, Foggia, Lecce e Taranto.

