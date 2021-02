Ieri a Monopoli, i poliziotti della Squadra Volanti e della Sezione Investigativa del Commissariato di Monopoli hanno arrestato 2 pregiudicati baresi per spaccio di sostanze stupefacenti.

Sotto la lente dei poliziotti di Monopoli, sono finiti due noti pregiudicati di Bari, che incuranti dei divieti sugli spostamenti a causa della pandemia, sono partiti da Bari con le dosi di stupefacenti già pronte per la commercializzazione. Approfittando infatti del timore degli assuntori di cocaina locali di spostarsi fino a Bari o in altre piazze di spaccio, i due pluripregiudicati baresi si sono organizzati nella tarda serata di ieri fissando con i tossici “appuntamenti” in una particolare zona di Monopoli.

I due sono stati monitorati a distanza dagli specialisti del Settore Anticrimine del Commissariato e poi colti sul fatto dagli agenti della Squadra Volanti con l’ausilio dei poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Bari, sono stati bloccati e controllati.

La perquisizione dei due soggetti ha consentito di rinvenire e sequestrare 9 involucri contenenti 6 grammi di cocaina, il telefono cellulare con cui gli spacciatori contattavano i clienti ed una somma di denaro provento dell’attività delittuosa. I due arrestati sono stati associati al carcere di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

