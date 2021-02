C’è anche il 66enne Bruno Longo, consigliere della maggioranza di centrodestra al Comune di Foggia, tra le quattro persone arrestate e poste di domiciliari nell’ambito dell’indagine della Gdf per una presunta tangente da 35mila euro pagata da un imprenditore per ottenere il pagamento di alcune fatture dal Comune. Le altre persone arrestate sono Antonio Apicella, 70 anni, medico in pensione; Luigi Panniello, 57 anni, imprenditore che opera nel settore informatico in Molise; e Antonio Parente, addetto al servizio informatico al Comune di Foggia.