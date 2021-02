Stop temporaneo alle lezioni in presenza per due scuole di Bari, a causa del susseguirsi di casi di positività al Covid19 tra studenti, corpo docente e dipendenti amministrativi e tecnico-ausiliari. Accade, innanzitutto, nell’istituto comprensivo Imbriani-Balilla, nel quartiere Madonnella, dove il dirigente scolastico ha inviato ieri una comunicazione ufficiale al corpo docente, alle famiglie e al personale Ata, in cui è indicata la sospensione delle lezioni in aula a partire da questa mattina e fino a venerdì 19 febbraio.

Ciò al fine di permettere alla Asl di Bari di completare gli accertamenti previsti dall’Istituto superiore di sanità in materia di gestione di casi e focolai di Coronavirus all’interno delle scuole. Le lezioni in presenza, si legge nella nota, potranno riprendere dopo il parere favorevole del Dipartimento, a partire da lunedì 22 febbraio, mentre intanto la scuola garantisce il regolare svolgimento delle attività didattiche a distanza per tutto il periodo indicato dal dispositivo.

Simile destino per le classi quinte dell’Istituto comprensivo Aristide Gabelli di Santo Spirito e, in particolare, del plesso “Moro”: sul sito della scuola, infatti, una comunicazione ufficiale avvisa le famiglie che sono in corso le procedure previste dal protocollo per l’indagine e la sanificazione delle aule e che, per questa ragione, sono sospese le attività didattiche in presenza per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria, ubicate nel plesso. Per tali corsi, è attivata la didattica a distanza, tutti i giorni, a partire dalle 8.30 e fino alle 12.30. “Tale disposizione – si legge nell’avviso alle famiglie – si rende necessaria a causa di un caso di positività tra personale scolastico. Gli alunni che saranno sottoposti a misura di quarantena stanno ricevendo diretta e specifica comunicazione”.

