Ha afferrato una mazzuola e ha infranto i vetri di un furgone appartenente all’azienda con la quale si trovava in un contenzioso giudiziario. Per questa ragione, un ex dipendente della stessa ditta, di 41 anni, è stato denunciato, ieri, nel quartiere San Paolo di Bari, dagli agenti della squadra volante della polizia. L’uomo dovrà rispondere di danneggiamento aggravato e violenza privata, con relativo sequestro dello strumento.

Più tardi dopo una segnalazione giunta sul 113, i poliziotti della volante di zona sono intervenuti in un fondo per un’occupazione abusiva di terreni ed edifici; gli autori un 31enne ed un 27enne, entrambi pluripregiudicati, sono stati sorpresi mentre con una cesoia ed un piede di porco danneggiavano la porta di ingresso della proprietà privata per farvi abusivamente ingresso.

