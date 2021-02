Un importante sequestro è stato portato a termine, questa mattina, nel porto di Bari dai militari della guardia di finanza in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dgane e dei Monopoli: un autista proveniente dall’Inghilterra e in procinto di imbarcarsi per l’Albania è stato, infatti, trovato in possesso di più di 225mila sterline inglesi, per un valore complessivo di circa 250mila euro.

Il denaro è stato rinvenuto nel furgone guidato dall’uomo, con targa inglese ed era stato abilmente occultato all’interno del mezzo: divisi in decine di mazzette avvolte con pellicola di plastica protettiva, i soldi erano incastrati saldamente nelle intercapedini del furgone al di sopra del serbatoio, tanto da dover richiedere l’intervento di un meccanico specializzato per la loro estrazione.

L’autista del mezzo, reo di aver evaso l’obbligo della dichiarazione valutaria alla frontiera, è stato sanzionato col sequestro del 50% dell’eccedenza per un totale di circa 120 mila euro, così come prescritto dalla normativa vigente.

Con questa operazione, salgono a 22 i verbali per violazione della normativa valutaria eseguiti dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso lo scalo portuale del capoluogo pugliese dall’inizio del nuovo anno, per un ammontare complessivo di oltre mezzo milione di euro rinvenuti e più di 126 mila euro di sanzioni immediatamente incamerate nelle casse dello Stato, a fronte del pagamento di quanto dovuto da parte dei trasgressori.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.