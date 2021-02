A Bari sono iniziate le vaccinazioni per gli studenti di professioni sanitarie e medicina. A ricevere la dose per primi sono stati i tirocinanti di Infermieristica che, subito dopo, si sono messi al lavoro per somministrarla ai colleghi. Nella prima giornata di vaccinazione destinata agli universitari sono state 300 le iniezioni.

Il programma vaccinale approvato dal Policlinico di Bari prevede che siano vaccinati tutti i ragazzi iscritti ai corsi di laurea di Professioni sanitarie e Medicina e chirurgia che frequentano l’ospedale con priorità per chi svolge attività di tirocinio in corsia. Si proseguirà poi con gli studenti in procinto di laurearsi, con i fuoricorso e con gli iscritti dal sesto anno di Medicina in giù.

Ciascuno riceverà sulla propria mail istituzionale uniba la convocazione nel laboratorio vaccinale del Policlinico di Bari: non sarà necessario prenotarsi ma bisognerà semplicemente presentarsi all’appuntamento. In caso di impossibilità a presentarsi o di vaccino già ricevuto altrove si può comunicare alla mail vaccinazioni@policlinico.ba.it Agli studenti sarà somministrato il vaccino Pfizer Biontech. Foto instagram Policlinico

