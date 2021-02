Una “cupa” utilizzata per i deposito di sostanze stupefacenti in un condominio del centro di Casamassima. È quanto è stato rinvenuto dai carabinieri della locale stazione, nel corso di un controllo capillare del territorio, focalizzato, in particolare modo, lungo le arterie stradali che conducono al centro del paese.

All’interno di un’area comune e, in particolare, in un’intercapedine della palazzina, i militari hanno rinvenuto ben 100 grammi di cocaina all’interno di una busta di cellophane, 500 grammi di hashish divisi in 5 panetti e 40 grammi di marijuana. Insieme alla droga, nello stesso luogo, i carabinieri hanno ritrovato anche una pistola antica.

Tutto quanto è stato posto sotto sequestro da parte dei militari che, in questo modo, sono riusciti ad assestare un duro colpo all’attività di spaccio nel comune. La droga nei prossimi giorni verrà analizzata dal laboratorio sostanze stupefacenti del Comando provinciale di Bari.

