Secondo i dati aggiornati al 9 di febbraio e pubblicati sul portale del Comune, a Bari sono 3.675 le persone attualmente in stato di isolamento fiduciario e, tra queste, 3.132 quelle che risultano positive al Coronavirus. Lieve rialzo del dato di circa un centinaio di unità rispetto all’ultimo aggiornamento dello scorso 5 febbraio, quando le persone in quarantena erano 3.571, di cui 3mila i positivi.

I quartieri maggiormente coinvolti dal fenomeno restano quelli più popolosi della città e, in particolare, in testa ancora una volta risulta l’area comprensiva dei rioni Marconi, San Girolamo, Fesca, San Paolo e della zona industriale, dove si registrano 674 casi di isolamento fiduciario, in aumento di 38 casi rispetto al report precedente.

A seguire, il quartiere di Poggiofranco dove i casi registrati sono 495, in aumento di 37 unità rispetto allo scorso 5 febbraio. Situazione diversa per il quartiere Japigia, il terzo per numero di casi ma che, a differenza dei primi due, presenta un dato quasi invariato rispetto alle ultime registrazioni.

