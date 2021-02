“L’orientamento della Conferenza delle Regioni è di richiedere di prorogare il Dl che vieta gli spostamenti da una Regione all’altra, anche per la zona gialla. Nelle prossime ore comunicherò tale orientamento al ministro Francesco Boccia che aveva chiesto il nostro parere nel corso dell’ultima Conferenza Stato-Regioni, oltre che al Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi”. Lo ha dichiarato il Presidente Stefano Bonaccini, a margine della Conferenza delle Regioni.

Si attende la formazione del nuovo governo affinché si possa promulgare un nuovo dpcm, mentre quasi tutte le regioni italiane sono in zona gialla compresa la Puglia. “Al nuovo Governo chiederemo un incontro per una discussione a 360 gradi sul nuovo Dpcm, per valutare le possibili graduali riaperture di alcune attività nel rispetto di tutti i protocolli di prevenzione”. Lo ha dichiarato il Presidente Stefano Bonaccini, a margine della Conferenza delle Regioni.

Intanto arriva l’ok dai grillini a Draghi. Sono stati 74.537 i votanti M5s sulla piattaforma Rousseau che hanno espresso il loro voto sul governo Draghi: di questi il 59,3% si espresso favorevolmente, pari a 44.177 voti. Le urne sono rimaste aperte dalle 10 fino alle 18: i risultati sono attesi entro un’ora circa dalla chiusura delle votazioni. ANSA

