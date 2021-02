Uno “sportello virtuale” sempre raggiungibile dai cittadini. E’ il nuovo servizio fornito dall’Acquedotto Pugliese dedicato agli utenti. Il servizio, si chiama “Aqp facile” e permetterà ai cittadini di interloquire con Aqp per richieste, segnalazioni, disservizi, pagamento bollette, tutto ciò che concerne la parte commerciale.

Tra due mesi, inoltre, è stato annunciato, sarà attiva anche la possibilità di dialogare via web con gli operatori Aqp stando a casa, con l’uso di un pc e una webcam. La particolarità relativa al servizio però non riguarda soltanto il rafforzamento dei servizi digitali solo per gli utenti, ma è rivolto anche ai dipendenti: è stata creata anche un’App interna per favorire e migliorare le interazioni tra i lavoratori.

