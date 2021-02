I trulli di Alberobello torneranno ad essere illuminati a partire dal fine settimana di San Valentino: da sabato 13 febbraio a domenica 7 marzo si accenderanno nuovamente le luci sulle suggestive abitazioni in pietra del paese, come omaggio all’amore e a tutti gli innamorati. L’evento, che prende il nome di “AlbeLOVEbello” vuol essere, secondo l’idea degli organizzatori, un modo per stringersi in un abbraccio di affetto virtuale in questo difficile momento di emergenza mondiale legato alla pandemia.

Per quasi un mese, la capitale dei trulli ospiterà, inoltre, installazioni artistiche, luminose, addobbi e decori dedicati all’amore. L’evento, che ha il patrocinio del Comune, è organizzato da Unique Eventi e sostenuto da Engie, player dell’energia e servizi che cura il servizio di pubblica illuminazione della città. Una cascata di cuori illuminerà i trulli del Rione Monti, il Belvedere e il Trullo Sovrano. Ci saranno inoltre allestimenti in largo Martellotta e photobooth nei vicoli della zona monumentale.

“Per il terzo anno consecutivo i nostri trulli si accenderanno per celebrare San Valentino – è il commento dell’assessore comunale al Turismo, Antonella Ivone, che prosegue – Alberobello che è già uno scenario naturalmente romantico, lo diventerà ancora di più grazie a questa iniziativa che mette insieme Engie, Unique eventi e commercianti tutti animati da uno stesso obiettivo: rendere la Capitale dei trulli una realtà sempre più attrattiva in ogni periodo dell’anno. Quest’anno – prosegue l’assessore – il mese dell’amore ha una valenza ancora più importante: un augurio di affetto e di speranza in questo difficile momento di emergenza mondiale in cui siamo ancora costretti ad essere distanti, a limitare la nostra socialità. Dai nostri trulli, che a dicembre festeggeranno i 25 anni del riconoscimento Unesco, parte un messaggio di amore universale e un inno alla vita affinché non facciamo mai spegnere la speranza”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.