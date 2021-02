Online, sul sito istituzionale del Comune di Bari, l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di soggetti idonei per l’affidamento di incarichi di amministratore condominiale o immobiliare degli alloggi Edilizia residenziale pubblica, di proprietà del Comune. A renderlo noto è la ripartizione del Patrimonio.

L’avviso pubblico, consultabile su questo link , prevede che la costituzione dell’elenco avvenga tramite l’inserimento degli ammessi secondo l’ordine di presentazione della domanda di ammissione, previo però accertamento della regolarità della stessa. Va specificato inoltre che l’avviso, non è assimilabile a nessuna procedura concorsuale o paraconcorsuale e, inoltre, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altro. Gli incarichi, che saranno affidati secondo l’ordine di iscrizione nell’elenco, avranno la durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto (rinnovabili per la stessa durata e per una sola volta) e non potranno avere ad oggetto l’amministrazione di più di 5 condomini, fatta eccezione per particolari situazioni, a giudizio insindacabile dell’amministrazione comunale, per le quali il limite in questione potrà essere superato.

Il compenso per l’attività da svolgere, unico, fisso, invariabile, complessivo ed onnicomprensivo per tutte le prestazioni che l’amministratore assicurerà, sia ordinarie che straordinarie, è pari a € 7 mensili per unità abitativa, oltre iva, come per legge, a cui vanno aggiunte eventuali spese vive e documentate qualora l’amministratore fosse costretto ad anticipare. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti indicati, possono inoltrare domanda esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) personale all’indirizzo: patrimonio.comunebari@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre il prossimo 31 marzo. Inoltre, notizie e chiarimenti potranno essere chieste a Giuseppe Stangarone, responsabile del procedimento, scrivendo una mail all’indirizzo g.stangarone@comune.bari.it.

