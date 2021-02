Un monopattino abbandonato e gettato nella fontanina del Parchetto degli aquiloni, in via Debito Francesco. Teppisti ancora in azione a Bari, la segnalazione a Borderline24.com è di un lettore: “Ho provato a chiamare i due numeri dll’Urp per segnalare e provvedere al recupero ma la telefonata non si in strada. La solita porcheria dei baresi”, commenta.

