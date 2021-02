Mario Draghi ha sciolto la riserva, è il nuovo presidente del Consiglio. L’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è tenuto alle 19. Durante l’incontro Draghi ha presentato i nomi dei 12 nuovi ministri che comporranno il nuovo governo. Domani, alle ore 12 si terrà la cerimonia di giuramento. Il voto di fiducia in Parlamento è atteso invece per martedì al Senato e per mercoledì alla Camera.

Ecco la lista dei ministri:

Mario Draghi: Presidente del Consiglio dei ministri

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Roberto Garofoli

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Luigi Di Maio

Ministro dell’interno: Luciana Lamorgese

Ministro della giustizia: Marta Cartabia

Ministro della difesa: Lorenzo Guerini

Ministro dell’economia e delle finanze: Daniele Franco

Ministro dello sviluppo economico: Giancarlo Giorgetti

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Enrico Giovannini

Ministro della transizione ecologica: Roberto Cingolani

Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Andrea Orlando

Ministro dell’istruzione: Patrizio Bianchi

Ministro dell’università e della ricerca: Cristina Messa

Ministro della cultura: Dario Franceschini

Ministro della salute: Roberto Speranza

Ministro per i rapporti con il Parlamento: Federico d’Incà

Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale: Vittorio Colao

Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta

Ministro per gli affari regionali e le autonomie: Maria Stella Gelmini

Ministro per il Sud e la coesione territoriale: Mara Carfagna

Ministro per le politiche giovanili: Fabiana Dadone

Ministro per gli affari europei: non assegnato

Ministro per le pari opportunità e le politiche familiari: Elena Bonetti

Ministro per la disabiltà Erika Stefani

Ministro per il turismo: Massimo Garavaglia

Ministro per l’agricoltura: Stefano Patuanelli

