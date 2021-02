Con l’inserimento della Regione Puglia nella zona gialla Covid, riaprono i luoghi della cultura del territorio. “L’obbiettivo è una ripartenza che consenta ai visitatori di fruire in piena sicurezza dei siti, nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte in materia di tutela della salute”. Per questo la Direzione regionale Musei Puglia ha predisposto un piano di riapertura che concilia l’esigenza del pubblico di riappropriarsi dei propri spazi, con la necessità di rendere sicuri i propri luoghi della cultura.

Così come in estate, la Direzione riaprirà gradualmente i propri siti, a partire da lunedì 15 febbraio. Di seguito il programma delle riaperture previste lunedì 15 febbraio 2021. I luoghi della cultura a pagamento che, fino al 5 marzo, offriranno ai propri visitatori la possibilità di accesso a titolo gratuito. Di seguito il programma delle riaperture previste lunedì 22 febbraio 2021:

CASTELLO SVEVO DI BARI

Giorni di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì Orario di apertura: dalle ore 9:00 alle ore 19:00 Fasce orarie d’ingresso: 9:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 14:00 -15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 Numero massimo di visitatori consentito: 30 persone (bambini compresi) per fascia oraria. Nella sala Federico II è consentito l’ingresso ad un massimo di 15 persone (bambini compresi) per massimo 30 minuti Biglietto: ingresso temporaneamente gratuito Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto (attiva dal 20 febbraio). Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: Telefono: 080/8869304; email: drm-pug.castellodibari@beniculturali.it; https://m.facebook.com/ilcastellosvevodibari/; https://instagram.com/castellosvevodibari;

L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI ALTAMURA

Giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì Orario di apertura: Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 8:30 alle 13:30 Martedì e giovedì: dalle 8:30 alle 18:30 Fasce orarie di ingresso: Lunedì, mercoledì e venerdì: 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 Martedì e giovedì: 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 Numero massimo di visitatori consentito: 30 persone per piano per la durata massima di 1 ora Biglietto: ingresso gratuito Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

GALLERIA NAZIONALE DELLA PUGLIA “GIROLAMO E ROSARIA DEVANNA”

Giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì Orario di apertura: dalle ore 09:00 alle ore 19:00 Fasce orarie di ingresso: 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00 Numero massimo di visitatori consentito: 25 persone per ogni fascia oraria, durata libera o per esigenze della durata massima di 1 ora Biglietto: ingresso gratuito Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

ANTIQUARIUM E PARCO ARCHEOLOGICO DI CANNE DELLA BATTAGLIA

Giorni di apertura al pubblico: martedì, mercoledì giovedì, venerdì Orario di apertura: dalle ore 9:00 alle ore 18:00 Fasce orarie d’ingresso: 9:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 -15:00 – 16:00 – 17:00 Numero massimo di visitatori consentito: 30 persone per fascia oraria Biglietto: ingresso gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE – CANOSA DI PUGLIA

Giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì Orario di apertura: Dal lunedì al giovedì: dalle 09:30 alle ore 13:30 Venerdì: dalle ore 16:00 alle ore 20:00 Fasce orarie di ingresso: Dal lunedì al giovedì: 09:30 – 11 – 12:30 Venerdì: 16:00 – 17:30 – 19:00

Numero massimo di visitatori consentito: 10 persone per fascia oraria Biglietto: ingresso gratuito Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO DI MANFREDONIA

Attualmente presso il Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia, è visitabile esclusivamente la sala espositiva “La terra del re straniero”, collocata al piano terra del Castello. Giorni di apertura al pubblico: venerdì Orario di apertura: dalle 9:30 alle 19:30 Fasce orarie di ingresso: 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 Numero massimo di visitatori consentito: 10 persone per fascia oraria per la durata massima di 1 ora Biglietto: ingresso gratuito Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

PARCO ARCHEOLOGICO DI SIPONTO

Giorni di apertura al pubblico: dal martedì al venerdì Orario di apertura: dalle ore 09:00 alle ore 18:00 Numero massimo di visitatori consentito: 50 visitatori nel Parco per fascia oraria per la durata massima di 1 ora; 20 visitatori nella Basilica Paleocristiana per la durata massima di 1 ora Biglietto: ingresso gratuito

Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate Contatti ed informazioni: drm-puglia.parcosiponto@beniculturali.it

CASTELLO DI COPERTINO Giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì

Orario di apertura: 8:30 – 13:30 Fasce orarie d’ingresso: 8:30 – 9:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 Numero massimo di visitatori consentito: 30 per fascia oraria Biglietto: ingresso gratuito

Lunedì 22 febbraio riaprono invece i luoghi della cultura a pagamento che, fino al 5 marzo, offriranno ai propri visitatori la possibilità di accesso a titolo gratuito. Di seguito il programma delle riaperture previste lunedì 22 febbraio 2021:

CASTELLO SVEVO DI TRANI

La visita consentita è quella del PERCORSO ESTERNO DEI CAMMINAMENTI DI RONDA, accessibile a tutti. Giorni di apertura al pubblico: mercoledì, giovedì e venerdì Orario di apertura: Mercoledì e venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 Giovedì: dalle ore 15:00 alle ore 19:00 Fasce orarie di ingresso: Mercoledì e venerdì: 9:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 Giovedì: 15:00 – 16:00 – 17:00 -18:00 Numero massimo di visitatori consentito: 10 persone per ogni fascia oraria per una durata massima di 40 minutiBiglietto: ingresso temporaneamente gratuito Prenotazione: tramite l’app ioPrenoto (attiva dal 20 febbraio). Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate

Contatti ed informazioni: 0883/506603, drm-pug.castellosvevoditrani@beniculturali.it

Non riapriranno al pubblico, a causa di lavori di adeguamento strutturale in corso, il Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia (BA) e l’Anfiteatro romano di Lecce.

