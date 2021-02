Su 9.347 test per l’infezione da Covid-19 oggi in Puglia sono stati registrati 945 casi positivi: 315 in provincia di Bari, 66 in provincia di Brindisi, 81 nella provincia BAT, 272 in provincia di Foggia, 41 in provincia di Lecce, 168 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 1 provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 28 decessi: 5 in provincia di Bari, 12 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.428.130 test.

89.320 sono i pazienti guariti.

41.522 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 134.424, così suddivisi:

50.990 nella Provincia di Bari;

14.597 nella Provincia di Bat;

9.831 nella Provincia di Brindisi;

27.790 nella Provincia di Foggia;

11.382 nella Provincia di Lecce;

19.132 nella Provincia di Taranto;

558 attribuiti a residenti fuori regione;

144 provincia di residenza non nota.

