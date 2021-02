Come da previsioni, l’ondata di gelo siberiana “Burian” ha fatto la sua comparsa su tutto il territorio pugliese già dalle scorse ore, portando precipitazioni copiose e un drastico calo delle temperature lungo tutto il tacco d’Italia. Particolarmente colpita la zona del Foggiano dove, dai monti Dauni al Gargano, tutta la provincia è interessata da abbondanti nevicate.

E mentre le strade iniziano ad imbiancarsi e sono già al lavoro mezzi spargisale e spazzaneve, alcuni Comuni della provincia hanno deciso di chiudere le scuole per sicurezza: in particolare a Biccari, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Monte Sant’Angelo. La neve sta cadendo abbondante anche su Monteleone, paese più alto di tutta la Puglia, su Fatto e Alberona.

