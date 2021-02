«Rispetto alla squadra» del nuovo Governo «devo esprimere un grande rammarico: nemmeno una donna tra i ministri indicati dal mio partito. Forse le donne del Pd dovranno organizzarsi in una corrente se vorranno contare qualcosa nel partito». Lo dichiara all’ANSA il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, esponente del Partito democratico, commentando la nuova squadra di Governo.

«Buon lavoro al Governo del presidente del Consiglio Mario Draghi. Speriamo che adesso, messe da parte le fibrillazioni di queste ultime settimane, tutti si concentrino sul piano per le vaccinazioni di massa e sull’utilizzo dei miliardi del Recovery fund. Me lo auguro da cittadino e da sindaco: il Paese non può aspettare ancora», conclude.

