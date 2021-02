È stata avvistata alla periferia di Acquaviva delle Fonti (Bari) la pantera la cui presenza è stata segnalata nei giorni scorsi nel territorio di Castellana Grotte e successivamente, anche se con avvistamenti mai confermati, in diverse zone limitrofe della provincia di Bari. La presenza del felino è stata confermata anche dal medico veterinario incaricato dalla Asl «tramite il rilevamento di orme e tracce organiche dell’animale», spiega il sindaco Davide Carlucci, che ha firmato un’ordinanza per vietare il «transito ciclo-pedonale e lo svolgimento di qualsiasi attività sportiva ai cittadini in tutte le strade di campagna e sulle strade extra urbane del territorio di Acquaviva».

Il provvedimento comunale vieta inoltre «di eseguire potature di alberi o lavori in campagna in tutto il territorio comunale» e, «al fine di evitare di spaventare il felino con conseguente manifestazione di comportamenti aggressivi dello stesso», ordina «ai proprietari di animali domestici e di allevamento (in particolare quelli di grossa taglia) di tenere gli stessi al sicuro ovvero in un recinto che ne limiti gli spostamenti e che li protegga da eventuali attacchi». Nell’ordinanza il sindaco riferisce che il «grosso felino selvatico »è stato avvistato, da cittadini e anche dalle forze dell’ordine, in zona Santa Croce-Perrotta e dintorni e, comunque in continuo spostamento«. Sono in corso, informa, »azioni di controllo, monitoraggio e pattugliamento« da parte dei carabinieri Forestali con la Polizia locale e associazioni di volontariato e di Protezione civile. La zona pattugliata comprende l’aere tra la strada Cassano-Adelfia e la via di Sannicandro.

