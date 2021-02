Un evento virtuale di brokeraggio on-line nell’ambito di Smart Building Levante, il salone di riferimento sull’edilizia e l’innovazione tecnologica del territorio per le regioni del Mezzogiorno e del Mediterraneo.

L’evento on-line, organizzato da ENEA e Unioncamere Puglia, partner della rete Enterprise Europe Network, si svolgerà il 19 e 20 febbraio e riguarderà diversi temi. In particolare, efficienza energetica e HVAC, energie rinnovabili, sicurezza, smart city technologies, connettività, audio video, domotica, sistemi elettrici e illuminazione intelligente. L’evento sarà rivolto nello specifico a installatori, designer, responsabili ICT, integratori di sistemi, società appaltatrici, grossisti e distributori, autorità della Pubblica Amministrazione, amministratori di edifici e a tutti coloro che lavorano nel settore delle telecomunicazioni, automazione domestica, sicurezza e consumo energetico.

Smart Building Levante oltre a presentare le tecnologie più avanzate nell’ambito delle telecomunicazioni, della domotica, della sicurezza e nell’uso dell’energia, avrà un focus peculiare sulle tecnologie per contenere il global warming in ambienti tipicamente mediterranei. L’evento di Bari, inoltre, – ha spiegato il segretario generale di Unioncamere Puglia, Luigi Triggiani – si pone l’obiettivo di fungere da hub internazionale, per allargare la riflessione a ciò che accade sull’altra sponda del mare, mirando a coinvolgere operatori ed esperienze provenienti da altri Paesi che condividono le problematiche del meridione d’Italia. L’edizione 2021 vuole consolidare le partnership esistenti e coinvolgere ulteriormente il territorio e gli addetti ai lavori, favorendo la riflessione sul rapporto tra tecnologia e luoghi e cercando risposte mirate a problematiche specifiche, nella convinzione che gli incontri debbano essere un’opportunità di business e di cultura ma anche di crescita”.

Per partecipare è necessario collegarsi al seguente link: https://smart-building-levante.b2match.io/

