Viaggiavano in tre a bordo di un’automobile, quando sono stati fermati dai poliziotti per un controllo e, dopo un primo accenno di rallentamento, hanno accelerato bruscamente dandosi alla fuga e tentando di investire i militari. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Ruvo di Puglia, dove fortunatamente la vettura è stata bloccata dopo pochi metri da un’altra unità operativa della polizia che, parandosi davanti all’automobile, le ha negato ogni via di fuga. L’automobile è stata sottoposta a perquisizione e, al suo interno, i militari hanno rinvenuto un involucro in cellophane contenente 21grammi di cocaina.

A bordo del veicolo un 19enne e un 21enne con precedenti di polizia specifici in materia di stupefacenti e un 50enne, conducente del veicolo, incensurato. I tre sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e condotti presso la casa circondariale di Trani a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

