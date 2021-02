Infatti, il progetto intende promuovere la cultura e lo spettacolo teatrale, seppure in forma nuova, attraverso la diffusione su due delle principali emittenti televisive locali degli spettacoli prodotti da alcune delle più note compagini artistiche cittadine e registrati nel teatro Piccinni, trasformato per l’occasione in un palcoscenico televisivo.

Nel dettaglio il progetto, prodotto dal Comune di Bari – Teatro Pubblico Pugliese con Telenorba in collaborazione con Telebari per la produzione esecutiva Ismaele Film riguarda la registrazione e la messa in onda di otto spettacoli teatrali tratti dal repertorio delle compagnie individuate e di due serate di varietà presentate da Mauro Pulpito, nel corso delle quali diversi artisti baresi si esibiranno in sketch e monologhi brillanti.

I dieci appuntamenti con il teatro andranno in onda orientativamente tra febbraio e marzo in prima serata su Telenorba, responsabile della linea editoriale del progetto, e in seconda serata su Telebari; ogni spettacolo sarà introdotto da un breve video di presentazione delle compagnie a cura di Telebari. Allo stato l’elenco delle compagnie e degli artisti coinvolti comprende Uccio De Santis, Gianni Ciardo, Vito Signorile, Kismet, Nicola Valenzano, Gianni Colajemma, Nicola Pignataro e Davide Ceddìa, cui si aggiungeranno gli artisti ospiti delle serate di varietà in programma, ancora in via di definizione.