Amore in corsia nel reparto Covid. La storia è raccontata dal Policlinico sulla sua pagina Instagram, in occasione di San Valentino. “È nato così l’amore in corsia. Entrambi infermieri impegnati nei reparti Covid del Policlinico di Bari, lui in Pneumologia, lei in Nefrologia, si sono conosciuti e innamorati in pieno lockdown quando era vietato uscire e si poteva solo andare a lavoro”, scrivono dal Policlinico.

“Il Policlinico mi ha regalato quello che tutti sognano e soprattutto in un periodo così difficile per tutti – scrive Michele Bonasia che ha preso servizio nel Covid Hospital a marzo scorso – Mi ha dato un posto di lavoro; in più mi ha fatto conoscere medici, operatori sociosanitari, infermieri che non sono stati solo colleghi ma degli amici con cui ho condiviso tutto. Dalle gioie al dolore. E in corsia ho conosciuto la mia ragazza e per questo non basterebbero i grazie: senza il Policlinico non ci saremmo mai trovati”.

