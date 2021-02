Nell’ambito del cantiere di allargamento di via Amendola, è stata approvata nelle scorse ore, dalla giunta del Comune di Bari, una perizia di variante che riguarda la modifica della realizzazione della terza rotatoria già prevista in corrispondenza dell’incrocio con viale Einaudi e altri aspetti minori di dettaglio, per un importo complessivo di circa 230mila euro. In previsione di un altro progetto di ampliamento, che questa volta interessa la parallela via Diomede Fresa, infatti, tale delibera consente di adeguare la rotatoria, allungandola, agli interventi che saranno realizzati da Rete ferroviaria italiana per il cosiddetto “collo d’oca” in programma con la variante a sud del nodo ferroviario di Bari.

La rotatoria, pertanto, si estenderà leggermente verso l’area occupata dalla caserma, con il consequenziale abbattimento e arretramento del muro di cinta, che verrà ricostruito secondo un andamento curvilineo che seguirà il perimetro della rotatoria. La delibera prevede, inoltre, ulteriori piccole modifiche al progetto, come l’allargamento del marciapiede situato di fronte a villa Bonomo, completando la riqualificazione di un’area esclusa dal progetto originario.

“Proprio in virtù delle opere stradali collaterali in programma per la variante a sud del nodo ferroviario, abbiamo voluto che la terza rotatoria di via Amendola fosse l’ultima da realizzare – commenta l’assessore comunale ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, che prosegue – Siamo intervenuti prima di cominciare i lavori in modo da modificare alcuni dettagli dell’opera prima dell’avvio del cantiere di Rfi. La perizia di variante – prosegue l’assessore – recepisce anche le richieste pervenute dal territorio per spostare la rotatoria più in direzione dell’area dove si trova la caserma, favorendo di conseguenza l’allargamento di via Diomede Fresa nella direzione delle aree militari, conseguendo così un allontanamento dell’asse stradale dal complesso dell’Executive center.

Si tratta, secondo Galasso, di una modifica lungimirante, perché consente all’amministrazione di non dover intervenire in un secondo momento sulla rotatoria da eseguirsi all’incrocio con viale Einaudi, permettendo l’immissione diretta della nuova via Diomede Fresa nella rotatoria che verrà eseguita a partire dalle prossime settimane. “Pertanto – spiega ancora l’assessore – confermiamo che entro la prossima estate, via Amendola sarà terminata dopo una cantierizzazione complessa e articolata, che consegnerà alla città un’arteria stradale completamente rinnovata, rinverdita, ammodernata e sicura, di cui beneficeranno tutti. Sarà infatti possibile percorrerla in bicicletta per l’intera lunghezza sulla nuova pista ciclabile, a piedi in maniera confortevole su marciapiedi più larghi e pienamente accessibili, oltre che in auto con maggior fluidità del traffico lungo le tre nuove rotatorie che sostituiscono le 40 lanterne semaforiche precedenti all’intervento. Sarà – spiega ancora Galasso – anche una strada più sicura e confortevole grazie sia alla nuova illuminazione e al sistema di videosorveglianza, sia ai nuovi attraversamenti pedonali con isole salvagente. Da ultimo sarà una strada decisamente più bella con arredi, finiture e dotazioni verdi e una nuova illuminazione”.

