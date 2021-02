Continua l’ondata di maltempo in Puglia. Nella mattinata previste precipitazioni anche a carattere nevoso in estensione alle aree del Salento e Tarantino. Continueranno le nevicate sulla Murgia e sul Gargano. Cieli da nuvolosi a localmente coperti. Temperature sui settori costieri si aggireranno da un minimo di in grado ad un massimo di 4 gradi. Forti raffiche di maestrale stanno già colpendo Bari. Raffiche che toccheranno anche i 55 chilometri orari. La polizia locale di Bari invita alla prudenza alla guida.

(Foto meteoone Puglia)

