Strada bloccata per incidente in direzione sud, tra Specchiolla e Brindisi.



Ancora ignote le dinamiche dell’accaduto. Un camion, probabilmente a causa della strada ghiacciata, avrebbe perso il controllo finendo fuori strada. Non si conoscono le condizioni dell’autista. Le autorità sono al lavoro per rimuovere il mezzo che adesso blocca parte della corsia della statale 379.



La zona è adesso parzialmente ricoperta da neve. Si raccomanda prudenza.

