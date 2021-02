“Finalmente ho trovato il tempo di metterli sott’olio! Cose belle da fare in casa”. Il governatore Michele Emiliano ha pubblicato un video di pochi secondi in cui prepara pomodori sott’olio. E subito si è scatenato il popolo del web. Tra critiche e apprezzamenti.

“Presidente li sistemi per bene i pomodori,non sia mai che li sistemi nello stesso modo in cui ha sistemato la sanità pugliese”, scrive un utente. C’è poi chi dispensa consigli di cucina.

“Si ma dentro si mette un po’ di aglio,prezzemolo,qualche cappero – scrive un altro utente – Non mi sembrano neanche bolliti con l’aceto”.

“Un po’ di sana normalità pugliese!!! Lontani dalla routine quotidiana delle notizie sanitarie”, aggiunge un altro.

“Quel sorriso ironico mi sembra una presa in giro per la situazione che stiamo vivendo, siamo tutti in ansia lei invece sembra felice e sereno….venite tutti in Puglia non c è più Covid”, si legge in un altro commento.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.