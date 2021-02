Ce la farà solo un candidato su 18 a diventare infermiere con contratto a tempo indeterminato. A Bari, in Fiera del Levante, questa mattina è iniziato il concorso unico della Puglia per l’assunzione di 566 infermieri a cui partecipano 10mila candidati, che proseguirà per un’intera settimana fino a venerdì 19 febbraio.

Nonostante gli annunci dei controlli Covid, ci sono stati assembramenti all’esterno dei cancelli e in prossimità dei bagni (come mostra fotogallery e video in basso). Il piano di sicurezza è stato più efficace all’interno del padiglione blindato da 18mila metri quadrati: controllo della temperatura corporea in 18 diversi varchi di ingresso, distanziamento tra le persone e i 1.900 banchi, gel igienizzante sempre disponibile, autocertificazione del virus e continui richiami diffusi dall’altoparlante per il rispetto delle normative.

