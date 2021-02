“Il quadro epidemiologico nel nostro territorio comunale è in rapida evoluzione: è salito a 244 il numero degli attualmente positivi”. Il triste aggiornamento è stato condiviso nelle scorse ore, tramite la sua pagina Facebook, da Fabrizio Baldassarre, sindaco di Santeramo in Colle, in provincia di Bari. “Nelle ultime ore ho appreso da fonti accreditate che Santeramo è uno dei 16 comuni nel quale è stata accertata la presenza della variante inglese – prosegue il primo cittadino – 5 sono i casi acclarati scientificamente nel nostro territorio”.

Si tratta, come si legge dalle stesse parole di Baldassarre, di una variante del virus più pericolosa, in quanto di maggiore livello di trasmissibilità per tutte le fasce d’età, comprese quelle dell’infanzia. Per questa ragione, “a seguito di approfondita interlocuzione anche con i responsabili dell’Asilo “Monsignor Rago” e Istituto Paritario “San Giovanni Battista de La Salle”, con una seconda ordinanza ho disposto la sospensione dell’attività in presenza delle rispettive classi”, annuncia il sindaco, che ha disposto che l’attività didattico-educativa sia svolta al 100% in modalità digitale integrata (DDI).

“Come comunità affrontiamo forse il momento più difficile dall’inizio della pandemia e, pertanto, ognuno di noi è chiamato alla responsabilità e a proteggere i nostri cari, i nostri figli e i nostri nonni – scrive Fabrizio Baldassarre – Come amministrazione stiamo facendo e continueremo a fare tutto il necessario per salvaguardare Santeramo e i santermani”.

