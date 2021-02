“La situazione” in Puglia “è stabile”, nel senso che “il numero dei casi settimanale resta alto” anche se “’è stata una lieve diminuzione che ci ha permesso di passare in zona gialla”. Però, “siamo in una situazione di confine basta molto poco perché il trend risalga”: lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, intervenendo a Bari all’inaugurazione della nuova clinica barese di “IVI”, multinazionale leader mondiale nella medicina riproduttiva. “Basta molto poco – ha avvertito – perché il trend risalga. Purtroppo stiamo già osservando un aumento dei casi, soprattutto nelle fasce di età più giovani, proprio nei bambini. E’ una situazione molto fluida”.

