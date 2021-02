Il freddo potrebbe gradualmente abbandonare la Puglia a partire da mercoledì. Dopo l’allarme maltempo che ha visto l’arrivo in regione del grande freddo, il quale non ha risparmiato alcuni comuni da disagi causati dalla neve e dalle temperature sotto lo zero in alcuni casi, nei prossimi giorni le temperature potrebbero tornare a salire.

In particolare, da mercoledì 17 febbraio in poi, fino al lunedì successivo, è previsto un graduale aumento. Dagli 11 gradi previsti per mercoledì si passerà gradualmente ai 13 gradi per i primi giorni della prossima settimana. Un lieve miglioramento che fa tirare un sospiro di sollievo ai cittadini dopo la massa d’aria gelida proveniente dalle steppe russe denominata “Burian”.

Le temperature però, va specificato, saranno clementi solo durante le ore mattutine e del primo pomeriggio. In nottata, sono previste temperature che a partire da mercoledì in poi andranno da una minima di 3° ad una massima di 6°, prevista in particolare per le giornate di venerdì e sabato. Per domani invece è ancora alta l’allerta maltempo, con possibili nevicate e vento forte di burrasca. Le temperature, in particolare, saranno di 8° nelle ore mattutine e pomeridiane e 0° gradi nelle ore notturne.

