Tutte le scuole chiuse, quest’oggi, ad Altamura. A causa delle abbondanti nevicate che nella notte hanno imbiancato la Murgia barese, il primo cittadino, Rosa Melodia, ha emanato un’ordinanza che dispone la chiusura di tutti gli edifici scolastici del Comune. Il provvedimento si è reso necessario per “il perdurare delle avverse condizioni atmosferiche con temperature basse e gelide tali da rendere tutte le arterie stradali ghiacciate e scivolose e, pertanto, pericolose”, con conseguenti “difficoltà per il raggiungimento dei plessi scolastici”, ha precisato il sindaco.

Tanti i Comuni dell’area metropolitana di Bari in cui sono stati attivati mezzi spargisale e spalaneve, nelle scorse ore, per garantire la percorribilità delle strade. Intanto, dalla Prefettura di Bari giunge la rassicurazione che “la viabilità provinciale è tutta transitabile”, seppur con rallentamenti in alcune tratte. Il consiglio, tuttavia, è quello di “prestare attenzione alle formazioni di ghiaccio” e di usare le catene sulla dorsale murgiana tra Corato, Altamura, Poggiorsini, San Magno. “Dalla postazione del Soccorso Alpino in Sala Operativa regionale e dai tecnici sul territorio – spiega la Prefettura – non si rilevano particolari criticità”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.