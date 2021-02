Al via mercoledì 17 febbraio la scuola per genitori organizzata dal Centro servizi per le famiglie di San Nicola-Murat, in strada del Carmine 11, a Bari vecchia: uno spazio in cui confrontarsi in un clima sereno e costruttivo, dove condividere emozioni e sperimentare nuove modalità per dare ai figli la possibilità di una crescita sana. Gli incontri tra genitori saranno tenuti dalla psicologa Francesca Scoppio, secondo il seguente programma: 17 febbraio, ore 16-19: il linguaggio delle emozioni genitori-figli; 24 febbraio, ore 16-19: spazi, perimetri e confini in casa; 10 marzo, ore 16-19: forme delle relazioni, circoli, capricci e litigi felici; 24 marzo, ore 16-19: tecnologia e connessioni, in famiglia e fuori; 14 aprile, ore 16-19: palestra di fantasia, esercizi di creatività in famiglia; 28 aprile, ore 16-19: l’arte dell’autoironia, sbagliare con stile; 19 maggio, ore 16-19: gita, viaggio tra i talenti familiari.

La partecipazione è gratuita su prenotazione: per informazioni è possibile chiamare i numeri 080 5289075 e 344 0635702

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.