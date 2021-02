Carabinieri di Altamura salvano la vita a persona colta da malore. L’insolita assenza di un anziano 66enne che da alcuni anni vive da solo nel centro storico della città federiciana non è passata inosservata ad un noto ristoratore presso il quale l’anziano si reca giornalmente per consumare il pranzo che, non notandolo da due giorni, ha informato i militari della locale Stazione Carabinieri temendo che gli fosse accaduto qualcosa. L’intervento da parte dei militari ha consentito di trovare conferma a quello che il commerciante sospettava; giunti, infatti, nei pressi dell’abitazione i militari hanno prima citofonato invano, poi hanno chiamato l’anziano al telefono ma, dopo aver udito dall’esterno dell’abitazione che il cellulare effettivamente squillava, senza però ottenere risposta da alcuno, senza esitare, hanno subito allertato una squadra dei vigili del fuoco del luogo e, insieme a questa, hanno forzato la porta e fatto irruzione nell’abitazione.

Qui i militari hanno trovato l’anziano a terra in stato di semi-incoscienza il quale, alla vista dei Carabinieri, a stento è riuscito a riferire che aveva avuto un malore, che si trovava a terra da un giorno e che non era in grado di muovere le gambe. Immediato a quel punto l’intervento di un’ambulanza che ha trasportato l’anziano all’ospedale “Di Venere” di Bari per essere sottoposto ad intervento chirurgico urgente essendogli stata diagnosticata una emorragia cerebrale in corso per la quale attualmente versa in prognosi riservata.

