Dopo le segnalazioni sono iniziative questa mattina le potature degli alberi di via Gentile. “Si tratta – spiega il presidente del Municipio, Lorenzo Leonetti – di un intervento richiesto a gran voce dal territorio, spesso rinviato per diverse ragioni. Questi storici alberi si trovano su una delle arterie più trafficate del Municipio 1 pertanto, invito a percorrere strade alternative come via Caldarola. Con questo piccolo accorgimento strategico aiuteremo la Multiservizi a svolgere meglio il proprio lavoro e magari riusciranno a finire pure prima”. Il tempo previsto per finire tutta via Gentile è di circa 10 giorni, meteo permettendo.

