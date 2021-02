Alle ore 18 di oggi martedì 16 febbraio sono oltre 115mila i pugliesi over 80 che si sono prenotati sulle varie piattaforme attivate per la vaccinazione contro il Covid -19. Lo comunica l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco. Complessivamente i pugliesi over 870 sono circa 230mila, da lunedì 22 inizieranno le vaccinazioni nei centri selezionati in base all’ordine di prenotazione.

