Continua a scendere la curva epidemiologica dei contagi Covid a Bari. In città, con dati aggiornati al 13 febbraio, si registrano 3.534 cittadini in quarantena (erano 3.671 due giorni prima) e 2.993 persone positive al coronavirus (erano 3.139 due giorni prima e 3mila lo scorso 5 gennaio). Il portale del Comune riporta 6.725 baresi appartenenti a famiglie con almeno una persona in isolamento, un calo drastico di 501 nuclei in appena due giorni. Tutti i dati sono riferiti esclusivamente ai casi di isolamento domiciliare e sono al netto dei ricoveri ospedalieri.

Nel dettaglio dei quartieri, ancora una volta i più impattati dal fenomeno dell’isolamento fiduciario sono i rioni più popolosi come Marconi, San Girolamo, Fesca, San Paolo e la zona industriale, con un totale di 631 casi e, a seguire, il quartiere Japigia con 421 casi, Carrassi a quota 275, il quartiere Poggiofranco con un totale di 468 persone in quarantena. In basso la mappa completa.

