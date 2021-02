Nella giornata del 15 febbraio si è tenuta presso la Prefettura una riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto Antonia Bellomo, allargata alla partecipazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari e del Comune di Bari nonché al Questore, Comandante Provinciale Carabinieri e Guardia di Finanza per la programmazione del Piano vaccinale anche con riferimento al personale delle Forze di Polizia.

Sono stati individuati gli hub quali punti vaccinali per la popolazione anziana over 80, in programma dal prossimo 22 febbraio, e predisposte adeguate misure di vigilanza degli stessi. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari ha assicurato l’avvio della vaccinazione in favore del personale scolastico under55 e nel contempo è stata concordata la programmazione vaccinale per gli operatori under 55 di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza della provincia di Bari, che avrà inizio nei prossimi giorni. I rispettivi uffici sanitari delle Forze di Polizia hanno assicurato l’immediata disponibilità ad effettuare direttamente le somministrazioni al proprio personale

interessato.

